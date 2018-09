FIFA 19 Top 100: svelate le posizioni dalla 20 alla 11 con Lewandowski e Chiellini

Prosegue anche oggi la presentazione dei migliori 100 giocatori di FIFA 19. Poco fa, EA Sports ha svelato l'identità (e le valutazioni) dei calciatori che occupano le posizioni dalla 20 alla 11.

20 - Sergio Agüero (89)

19 - Giorgio Chiellini (89)

18 - Antoine Griezmann (89)

17 - Harry Kane (89)

16 - N'Golo Kanté (89)

15 - Jan Oblak (90)

14 - Thibaut Courtois (90)

13 - Diego Godin (90)

12 - Manuel Neuer (90)

11 - Robert Lewandowski (90)

Cosa ne pensate degli atleti inseriti in queste posizioni? Secondo voi le valutazioni rispecchiano la loro reale bravura? Nell'attesa che vengano svelati i migliori 10 in assoluto, potete consultare (se non lo avete già fatto) le posizioni 100-90, 80-61, 60-31 e 30-21.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che FIFA 19 sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dal 28 settembre, anche in una speciale edizione Steelbook. Giovedì 13 settembre verrà finalmente pubblicata la demo gratuita, grazie alla quale i giocatori potranno farsi un'idea ben precisa sulle novità apportate all'edizione di quest'anno dallo studio canadese.