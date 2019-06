FIFA 19 TOTS: annunciato il Team of the Season Ultimate con i migliori della stagione

Dopo aver svelato uno ad uno i Team of the Season di FIFA 19 Ultimate Team dei singoli campionati, EA Sports ha annunciato anche il TOTS Ultimate, ovvero la rosa comprendente i migliori calciatori in assoluto di tutto il mondo.

Sono ben quattro i giocatori della Serie A che sono riusciti a trovare posto nella squadra definitiva. Tra i titolari figurano Kalidou Koulibaly del Napoli e Cristiano Ronaldo della Juventus, quest'ultimo con un impressionante overall di 99, come Messi, mentre Fabio Quagliarella della Sampdoria e Giorgio Chiellini sono stati inseriti tra i sostituti.

Undici titolare

GK: Jan Oblak 95 (Slovenia / Atlético Madrid)

CB: Virgil van Dijk 96 (Netherlands / Liverpool)

CB: Kalidou Koulibaly 96 (Senegal / Napoli)

RB: Joshua Kimmich 95 (Germany / FC Bayern Munich)

CM: Bernardo Silva 94 (Portugal / Manchester City)

CAM: Marco Reus 98 (Germany / Borussia Dortmund)

RM: Nicolas Pépé 96 (Ivory Coast / LOSC Lille)

CAM: Kai Havertz 95 (Germany / Bayer 04 Leverkusen)

ST: Cristiano Ronaldo 99 (Portugal / Juventus)

RW: Lionel Messi 99 (Argentina / FC Barcelona)

ST: Kylian Mbappé 96 (France / Paris Saint-Germain)

Sostituti e Riserve

GK: Alisson Becker 95 (Brazil / Liverpool)

CB: Giorgio Chiellini 95 (Italy / Juventus)

LB: Andrew Robertson 94 (Scotland / Liverpool)

RM: Jadon Sancho 96 (England / Borussia Dortmund)

CM: Pablo Sarabia 94 (Spain / Sevilla FC)

RW: Raheem Sterling 96 (England / Manchester City)

ST: Karim Benzema 96 (France / Real Madrid)

ST: Fabio Quagliarella 96 (Italy / Sampdoria)

ST: Luis Suárez 98 (Uruguay / FC Barcelona)

I calciatori del Team of the Season Ultimate saranno disponibili fino al 28 giugno alle ore 19:00 sotto forma di oggetti giocatore speciali all'interno dei pacchetti di FIFA 19 Ultimate Team. Come avrete sicuramente notato, nessuno di loro presenta una overall aggiornato: EA Sports si è limitata a riproporre le stesse carte apparse nelle scorse settimane nei TOTS dei singoli campionati.

Intanto, nei giorni scorsi EA Sports ha assicurato che in FIFA 19 non c'è la Difficoltà Dinamica.