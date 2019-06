FIFA 19 TOTS: Team of the Season della Ligue 1 con Neymar e Mbappé!

Nonostante l'attenzione di molti appassionati sia ormai rivolta a FIFA 20, l'edizione dell'anno scorso ha ancora qualcosa da dire. Quest'oggi, ad esempio, è stato svelato ufficialmente il Team of The Season della Ligue 1, massima competizione francese, in FIFA 19 Ultimate Team!

Come facilmente immaginabile, la squadra più rappresentata risulta essere il Paris Saint-Germain, che contribuisce con ben sette giocatori su venti, tutti overall decisamente elevati. Tra di essi spiccano Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria e il nostro Verratti. Segue il Lille con 5 giocatori, tra cui Fonté, Mendes e Pepé.

TOTS della Ligue 1

Undici titolare

GK - Walter Benítez - OGC Nice - 93

CB - José Fonté - LOSC - 91

CB - Marquinhos - Paris Saint-Germain - 95

RWB - Kenny Lala - RC Strasbourg - 94

CAM - Neymar - Paris Saint-Germain - 98

CDM - Téji Savanier - Stade de Reims - 93

CDM - Thiago Mendes - LOSC - 92

CM - Marco Verratti - Paris Saint Germain - 94

RM - Nicolas Pepé - LOSC - 96

CF - Angel di Maria - Paris Saint-Germain - 95

ST - Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain - 96

Sostituti e riserve

GK - Mike Maignan - LOSC - 89

LB - Ferland Mendy - Olympique Lyonnais - 92

CB - Thiago Silva - Paris Saint Germain - 95

RWB - Youcef Atal - OGC Nice - 89

RM - Florian Thauvin - Olympique de Marseille - 93

ST - Wahbi Khazri - ASSE - 88

ST - Edinson Cavani - Paris Saint-Germain - 95

LM - Jonathan Bamba - LOSC - 90

ST - Andy Delort - Montpellier HSC - 89

I migliori calciatori della stagione della Ligue 1 saranno disponibili fino al 21 giugno alle ore 19:00 sotto forma di oggetti giocatore speciali all'interno dei pacchetti di FIFA 19 Ultimate Team. Nei prossimi giorni verranno rese disponibili altre carte sotto forma di Sfide Creazione Rosa. Intanto, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di prepararvi al futuro leggendo l'anteprima di FIFA 20 a cura del nostro Giuseppe Arace, che ha avuto modo di provarlo all'EA Play 2019 di Los Angeles.