FIFA 19 TOTS: ecco il Team of the Season della Serie A con Ronaldo e Koulibaly

Puntualissimi come sempre, i ragazzi di EA Sports hanno svelato l'identità dei 20 calciatori facenti parte del Team of the Season della Serie A di FIFA 19 Ultimate Team.

Nonostante il dominio assoluto della Juventus, il TOTS è incredibilmente variegato e accoglie campioni sia italiani che internazionali provenienti da numerose squadre del nostro campionato. Scopriamolo assieme!

TOTS 2019 della Serie A

Undici titolare

GK - Salvatore Sirigu 93 (Torino)

RB - Joao Cancelo 94 (Juventus)

CB - Giorgio Chiellini 95 (Juventus)

CB - Armando Izzo 93 (Torino)

CB - Kalidou Koulibaly 96 (Napoli)

CAM - Alejandro Gomez 95 (Atalanta)

CAM - Radja Nainggolan 93 (Inter)

CM - Rodrigo De Paul 92 (Udinese)

ST - Fabio Quagliarella 96 (Sampdoria)

ST - Cristiano Ronaldo 99 (Juventus)

ST - Josip Ilicic 94 (Atalanta)

Sostituti e riserve

GK - Gianluigi Donnarumma 95 (Milan)

CB - Gianluca Mancini 87 (Atalanta)

RM - Manuel Lazzari 87 (Spal)

LM - Stephan El Shaarawy 92 (Roma)

CM - Fabian Ruiz 92 (Napoli)

RW - Federico Chiesa 91 (Fiorentina)

CF - Joaquin Correa 91 (Lazio)

ST - Duvan Zapata 94 (Atalanta)

ST - Krzysztof Piatek 91 (Milan)

Cosa ve ne pare della selezione effettuata? Tutti i calciatori saranno disponibili per un periodo limitato sotto forma di oggetti giocatore speciali all'interno dei pacchetti di FIFA 19 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 7 giugno fino al medesimo orario del 14 giugno. Intanto, EA Sports ha allietato il pomeriggio di tutti i fan della serie svelando la data d'uscita di FIFA 20.