FIFA 19: tutti i dettagli sulla FUT Champions Cup, al via il 30 novembre

Mancano pochissimi giorni al primo evento importante della FUT Champions Global Series, la FUT Champions Cup! I 64 giocatori certificati FUT Champions che hanno conquistato l'accesso si sfideranno a Bucarest, in Romania, dal 30 novembre al 2 dicembre.

Per qualificarsi al torneo, i 64 partecipanti hanno dovuto battere i giocatori di FIFA 19 più forti al mondo in un torneo di qualificazione online svoltosi durante il mese di ottobre. La FUT Champions Cup è anche il primo evento importante per la qualificazione alla FIFA 19 Global Series: il vincitore si porterà a casa ben 50.000 dollari e 1.500 punti Global Series, ammontare che gli permetterà di raggiungere la prima posizione delle classifiche della FIFA 19 Global Series.

Il torneo si giocherà con il sistema svizzero introdotto l'anno scorso.

Al primo turno ogni gruppo sarà composto da 32 giocatori (per console), abbinati ai rispettivi avversari in modo casuale;

Gli sfidanti giocheranno fino a cinque incontri (o dieci partite) contro avversari con risultati simili nel torneo;

Gli sfidanti non giocheranno due incontri contro lo stesso avversario;

Gli sfidanti che vinceranno tre incontri si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta;

Gli sfidanti che perderanno tre incontri verranno immediatamente eliminati dal torneo;

I migliori 16 partecipanti per piattaforma avanzeranno alla fase a eliminazione diretta;

I vincitori di ogni piattaforma si sfideranno nella finale multipiattaforma per incoronare il campione della FUT Champions Cup di novembre.

Tra i partecipanti figureranno Donovan "F2Tekkz" Hunt (vincitore della FUT Champions Cup di Barcellona dello scorso anno), Joksan Redona (vincitore della Continental Cup presentata da PlayStation) e beniamini del pubblico come Nicolas "Nicolas99FC" Villalba. L'evento potrà essere seguito sui canali Twitch e Youtube di EA Sports, oltre che su Facebook e Twitter, a partire dalle ore 12:00 di sabato 30 novembre.