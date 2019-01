FIFA 19 Ultimate Team: annunciata la Squadra dell'Anno!

Come promesso, EA Sports ha svelato oggi la Squadra dell'Anno (TOTY Team of the Year) di FIFA 19 Ultimate Team, composta dai giocatori più votati da Pro Player, Influencer, YouTuber, giornalisti, calciatori e membri della community.

Tra i nomi della Squadra dell'Anno di FIFA FUT 19 troviamo De Gea, Sergio Ramos, Marcelo, Varano, Van Dijk, Luka Modrić (fresco vincitore del Pallone d'Oro FIFA), N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Leo Messi, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, star assoluta della Serie A nella prima parte della stagione 2018/2019.

Gli attaccanti della Squadra dell'Anno saranno disponibili in FIFA 19 Ultimate Team dalle 19:00 (ora italiana) di oggi, lunedì 7 gennaio. Adesso restiamo in attesa che Electronic Arts pubblichi la nuova formazione della Squadra della Settimana (TOTW Team of the Week) in arrivo mercoledì 9 gennaio. Cosa ne pensate del Team of the Year? Siete d'accordo con la decisione finale?