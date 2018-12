FIFA 19 Ultimate Team: arriva la Squadra della Settimana 15

E' ora disponibile la Squadra della Settimana 15 di FIFA 19 Ultimate Team, che include gli atleti che maggiormente si sono distinti negli ultimi sette giorni nei principali campionati di tutto il mondo.

Il Team of the Week 15 include nomi come Meret, Pogba, Ribery, Gotze, Perrin, Gayle, Dennis, Son, Lala e Parejo, solamente per citarne alcuni, la formazione completa è visibile nell'immagine allegata al Tweet in calce alla notizia. Ricordiamo che le carte TOTW SDS resteranno disponibili fino alle 19:00 (ora italiana) di mercoledì 2 gennaio 2019.

Ricordiamo che FIFA 19 è ora in offerta presso numerosi rivenditori (tra cui Media World) al prezzo di 39.99 euro sino alla fine delle festività, sicuramente una buona occasione per aggiungere lo sportivo targato Electronic Arts alla propria ludoteca, non trovate?