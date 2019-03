FIFA 19 Ultimate Team: Biglia e Belotti nella Squadra della Settimana 26

Puntuali come orologi svizzeri, gli autori di EA Sports incaricati di gestire il modulo FUT di FIFA 19 hanno reindossato la divisa digitale del commissario tecnico per diramare la lista dei 23 calciatori chiamati a rappresentare la Squadra della Settimana numero 26 di FIFA 19 Ultimate Team.

Le straordinarie prestazioni ottenute sul campo dagli atleti scelti dal team FUT di EA Canada garantiranno loro un boost nei valori delle rispettive carte Ultimate Team per i prossimi sette giorni.

Nella nuova Squadra della Settimana, in rappresentanza della Serie A troviamo solamente due calciatori, ossia il bomber italiano del Torino Andrea Belotti e il centrocampista argentino del Milan Lucas Biglia. Entrambi sono proposti nell'undici titolare assieme a campioni internazionali come James Rodriguez, Raheem Sterling e Bernd Leno.

Undici Iniziale

Bernd Leno - 86 (Germany / Arsenal)

Pepe - 86 (Portugal / FC Porto)

Nathan Aké - 82 (Netherlands / Bournemouth)

Nico Elvedi - 81 (Switzerland / Borussia Mönchengladbach)

James Rodríguez - 91 (Colombia / Bayern München)

Nicolas Pépé - 87 (Ivory Coast / LOSC Lille)

Julian Brandt - 86 (Germany / Bayer 04 Leverkusen)

Lucas Biglia - 84 (Argentina / AC Milan)

Raheem Sterling - 90 (England / Manchester City)

Andrea Belotti - 86 (Italy / Torino)

Wissam Ben Yedder - 86 (France / Sevilla FC)

Sostituti e Riserve

Benoît Costil - 84 (France / Girondins de Bordeaux)

Hans Vanaken - 82 (Belgium / Club Brugge)

Ismaïla Sarr - 81 (Senegal / Stade Rennais)

Jakub Błaszczykowski - 81 (Poland / Wisła Kraków)

Simon Terodde - 84 (Germany / 1. FC Köln)

Pierre-Michel Lasogga - 82 (Germany / Hamburger SV)

Jamie Vardy - 84 (England / Leicester City)

Cristian Calderón - 70 (Mexico / Necaxa)

Ricardo Lopes - 77 (Brazil / Jeonbuk Hyundai Motors)

Sarpreet Singh - 75 (New Zealand / Wellington Phoenix)

Roberto Gutiérrez - 79 (Chile / Palestino)

Anderson Lopes - 77 (Brazil / Hokkaido Consadole Sapporo)

La sfida alla nuova Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team partirà ufficialmente alle ore 19:00 di oggi, 13 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ciascuno dei 23 calciatori che trovate in lista saranno disponibili nei pacchetti di carte FUT per un periodo limitato, ovvero fino all'annuncio della prossima Squadra TOTW.