FIFA 19 Ultimate Team: Chiellini e Bakayoko nella Squadra della Settimana 12

EA Sports ha svelato la dodicesima Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team, che include i 23 calciatori che negli ultimi sette giorni si sono distinti nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali.

Questa settimana c'è un solo calciatore italiano in rosa, ovvero Giorgio Chiellini della Juventus. A rappresentare la Serie A ci pensano anche Tiémoué Bakayoko del Milan e Gastón Ramírez della Sampdoria. Quest'ultimo, a differenza dei primi due, è stato inserito tra le riserve. Tra i campioni internazionali figurano Piqué del Barcellona, Carvajal del Real Madrid e Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal. Ecco a voi la lista completa:

Undici iniziale

GK: Ralf Fährmann - FC Schalke 04 - (GER1) - Germany

CB: Giorgio Chiellini - Juventus - (ITA1) - Italy

CB: Piqué - FC Barcelona - (SPA1) - Spain

RB: Carvajal - Real Madrid - (SPA1) - Spain

CM: Tiémoué Bakayoko - Milan - (ITA1) - France

CAM: Diego Valeri - Portland Timbers - (USA) - Argentina

RM: Serge Gnabry - Bayern München - (GER1) - Germany

LM: Miralem Sulejmani - BSC Young Boys - (SWI) - Serbia

ST: Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal - (ENG1) - Gabon

ST: Iago Aspas - RC Celta de Vigo - (SPA1) - Spain

ST: Timo Werner - RB Leipzig - (GER1) - Germany

Sostituti e Riserve

GK: Walter Benítez - OGC Nice - (FRA1) - Argentina

CB: Domagoj Vida - Beşiktaş - (TUR) - Croatia

CAM: Gastón Ramírez - Sampdoria - (ITA1) - Uruguay

LM: Sofiane Hanni - Spartak Moskva - (RUS1) - Algeria

CDM: Jonas Martin - RC Strasbourg - (FRA1) - France

ST: Javier Hernández - West Ham United - (ENG1) - Mexico

ST: Simon Terodde - 1. FC Köln - (GER2) - Germany

CB: Jordan Torunarigha - Hertha BSC - (GER1) - Germany

RM: Robert Skov - FC København - (DEN) - Denmark

RM: Joe Lolley - Nottingham Forest - (ENG2) - England

ST: Tammy Abraham - Aston Villa - (ENG2) - England

ST: Igor Angulo - Górnik Zabrze - (POL) - Spain

A partire dalle 19:00 di questa sera potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team. Gli oggetti TOTW potrete trovarli all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Ricordiamo che FIFA 19 può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest'oggi sono state aperte le votazioni per il Player of the Month della Premier League per il mese di novembre 2018.