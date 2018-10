FIFA 19 Ultimate Team: come guadagnare 90.000 crediti in un'ora

Dopo avervi dato alcuni consigli utili per sfruttare la Web App di FIFA 19, in questa Guida di FIFA 19 Ultimate Team vi spiegheremo cosa fare per guadagnare 90.000 crediti nel giro di un'ora, così da massimizzare i vostri guadagni all'interno del gioco.

Per accumulare rapidamente molti crediti in FIFA 19 Ultimate Team bisogna dedicarsi alle Sfide Creazione Rosa. In questa modalità dovremo organizzare la nostra formazione in modo da rispettare determinati requisiti, ottenendo al termine dell'incontro diverse ricompense come pacchetti e crediti FUT. Nella fattispecie, uno dei premi per le Sfide Creazione Rosa è il Prime Gold Player Pack, un pacchetto che può arrivare a valere intorno ai 45.000 crediti.

Per partecipare a queste Sfide sarà necessario attrezzare la propria squadra, ma in genere basterà una spesa media di 15.000 crediti per organizzare nel modo giusto la propria formazione. In ogni caso, il prezzo vale la candela: completando due Sfide Creazione Rosa potrete ottenere in ricompensa nuovi pacchetti per un valore complessivo di 90.000 crediti, oltre alla possibilità di ricevere un giocatore superstar da utilizzare nella propria squadra. Per ottenere 90.000 crediti in un'ora, dunque, vi basterà portare a termine due Sfide Creazione Rosa: ma quali scegliere?

La Sfida Creazione Rosa Hybrid Nations: It Takes Eight (Nazionalità Mista) impone un investimento medio di 6.250 crediti, ma potrà essere completata in appena 20 minuti ricompensandovi con un pack dal valore di 45.000 crediti.

La seconda Sfida consigliata è la Hybrid Leagues: Prime Nine. In questo caso l'investimento richiesto è fisso a 6.960 crediti e occorreranno circa 40 minuti di tempo per completarla, ma al termine della Sfida otterrete un altro pacchetto dal valore di 45.000 crediti, arrivando all'obiettivo di 90.000 crediti ottenuti nel giro di un'ora.

Ricordiamo che FIFA 19 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non dimenticate di consultare la nostra Guida con i consigli per vincere le partite nel nuovo titolo calcistico di EA Sports.