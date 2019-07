FIFA 19 Ultimate Team: disponibili i pacchetti gratuiti per gli utenti Twitch Prime

Twitch continua a proporre con una certa costanza nuove offerte per gli abbonati al suo servizio Prime e, questa volta, a goderne dei benefici sono gli appassionati di FIFA 19 e dell'Ultimate Team.

Per i prossimi giorni, infatti, potrete riscattare senza costi aggiuntivi due diversi pacchetti gratuiti al cui interno è presente un giocatore dal potenziale superiore agli 86 punti e 3 oggetti d'oro rari. Il primo di questi pacchetti, il Twitch Prime Pack #1, è già disponibile, mentre il secondo potrà essere riscattato tra qualche settimana.

Come sempre, per approfittare della promozione avrete bisogno di un account Twitch con abbonamento Prime attivo (vi basta avere un account Amazon Prime per usufruire dei benefici) e un account EA Origin collegato a Xbox Live o PlayStation Network. Nel caso possediate il gioco su più piattaforme, sappiate che non è possibile applicare l'offerta a più di uno di questi, quindi fate molta attenzione al momento dell'adesione. Nel caso voleste scoprire tutti i dettagli della promozione, potete visitare la relativa pagina ufficiale.

Vi ricordiamo che per un breve periodo potrete ottenere anche dei contenuti esclusivi per Apex Legends, tra i quali sono presenti una skin di Wattson e una mimetica della mitragliatrice leggendaria L-Star.

Avete già letto dei ragazzini che hanno prosciugato il conto dei genitori per acquistare pacchetti di FIFA 19 su Switch?