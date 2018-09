FIFA 19 Ultimate Team: EA svela le probabilità legate ai pacchetti Premium Gold

A partire dal lancio, in FIFA 19 Ultimate Team verranno mostrate le probabilità di ottenere determinate ricompense dai pacchetti, un'informazione importantissima che aiuterà i giocatori a decidere come investire i loro FIFA Points e FUT Coins, al fine di formare la migliore squadra possibile.

All'interno del negozio di FIFA 19 Ultimate Team, i giocatori potranno visualizzare le probabilità legate ad ogni pacchetto premendo il tasto Options (PlayStation 4) oppure Menu (Xbox One). Dal momento che ci sono migliaia di calciatori nel gioco, questi vengono categorizzati per rarità e valutazione. Per spiegare il funzionamento di questo sistema, EA Sports ha mostrato le probabilità di ottenere determinati giocatori acquistando un pacchetto Premium Gold (7500 FUT Coins oppure 150 FIFA Points). Ecco a voi:

Probabilità di ricevere un giocatore Gold con valutazione 75+ : 100%

: Probabilità di ricevere un giocatore Gold con valutazione 82+ : 20%

: Probabilità di ricevere un giocatore Gold con valutazione 84+: 4,5%

Le probabilità sono state calcolate simulando l'apertura di numerosissimi pacchetti. Il numero reale non è stato specificato, ma EA assicura che è statisticamente significativo. Alcune categorie speciali, come gli Ones To Watch, potrebbero includere oggetti rarissimi con meno dell'1% di probabilità di apparire.

Cosa ne pensate di quest'opportunità? Siete felici della sua introduzione? Ricordiamo che FIFA 19 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 28 settembre. In questi giorni, EA Sports ha anche svelato i migliori dribblatori e i migliori difensori. Su PS4, Xbox One e PC è anche disponibile per il download una demo gratuita che permette di testare la Champions League, la modalità Il Viaggio e 10 diverse squadre, tra le quali figurano Juventus, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.