FIFA 19 Ultimate Team: ecco le nomination per la Squadra FUT dell'Anno

Electronic Arts apre ufficialmente le votazioni per la Squadra dell'Anno di FIFA 19 Ultimate Team, annunciando i 55 campioni in nomination che si contenderanno un posto nella rosa dei TOTY che, come l'altro anno, prevederà una formazione tipo composta da 1 portiere, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti.

Purtroppo per gli appassionati di FUT, anche stavolta la partecipazione alle votazioni sarà garantita solo ed esclusivamente a un'accurata selezione di giornalisti, atleti e membri della community del simulatore calcistico di EA Sports.

FIFA 19 Ultimate Team - nomination per la Squadra FUT dell'Anno

Portieri

Alisson

Oblak

De Gea

Lloris

Courtois

Difensori

Jordi Alba

Carvajal

Godin

Kimmich

Chiellini

Umtiti

Koulibaly

Marcelo

Hernandez

Manolas

Sergio Ramos

Thiago Silva

Hummels

Trippier

Varane

Van Dijk

Vertonghen

Walker

Vrsaljko

Lovren

Centrocampisti

Casemiro

Pogba

David Silva

Isco

De Bruyne

Dybala

Fernandinho

Rakitic

Kante

Kroos

Modric

Matuidi

Sergio Busquets

Perisic

Reus

Attaccanti

Aguero

Cavani

Griezmann

Hazard

Kane

Lewandowski

Mandzukic

Neymar Jr

Mbappe

Messi

Cristiano Ronaldo

Suarez

Salah

Bale

Mane

Nella lista dei 55 calciatori che ambiscono a entrare nella formazione TOTY di FIFA 19 troviamo un solo atleta italiano (Chiellini della Juventus) ma diversi rappresentanti del calcio nostrano (anche acquisiti, come nel doppio caso di Vrsaljko dell'Inter e, ovviamente, di Cristiano Ronaldo della Juve). Scorrendo velocemente la lista, spicca l'assenza di giocatori come Allan, Skriniar, Cancelo, Icardi e Dzeko, solo per rimanere nell'offerta calcistica della Serie A.

La Squadra dell'Anno verrà annunciata ufficialmente il 7 gennaio e gli utenti di FIFA 19 avranno immediatamente a disposizione gli oggetti speciali TOTY all'interno dei pacchetti FUT per un periodo limitato.