FIFA 19 Ultimate Team: Electronic Arts spiega le novità dell'Intesa

Electronic Arts ha annunciato che l'Intesa subirà alcune modifiche in FIFA 19 Ultimate Team, volte a migliorare la gestione di questo importante parametro. Di seguito, tutte le novità spiegate nel dettagli dagli sviluppatori.

FIFA 19 Intesa: Novità

"Le modifiche all'intesa di un giocatore della tua rosa ora possono essere viste nella sezione "attributi" della sua biografia. Seleziona un titolare qualsiasi e premi la levetta destra per mostrare la sua biografia. Da qui puoi andare sulla scheda "dettagli attributi" per vedere le modifiche esatte che verranno applicate in partita per quel giocatore, in base ai punteggi intesa di squadra e intesa individuale attuali per lo stile che hai applicato. In questa schermata puoi anche vedere gli attributi base del giocatore non modificati con accanto un segno + o -, a indicare in che modo l'intesa inciderà su di essi. Nell'esempio in basso, Paulo Dybala ha 84 di Finalizzazione, che sale fino a 94 nella squadra attuale grazie all'intesa individuale e allo stile intesa Cannoniere. Al contrario, i giocatori con una scarsa intesa vedranno i loro attributi diminuire in questa schermata. Nell'esempio in basso, Dybala riceve dei malus alle proprie valutazioni dovuti all'intesa, come nel caso del punteggio base di 84 nella Finalizzazione, che viene ridotto di otto punti, fino a 76. In FUT 19, ogni stile intesa ha la propria icona. L'icona si trova direttamente sotto il giocatore nella visuale principale e permette di individuare al volo lo stile intesa applicato a ciascun calciatore."

Gestione Squadra

"Una volta avviata una partita di FUT, la gestione della squadra non ha alcun effetto sull'intesa. Questo include, tra gli altri, il modulo adottato e i cambi di ruolo."

Resistenza

Gli attributi Fisico di un giocatore ora sono influenzati dalla sua resistenza durante una partita di FUT 19. Gli attributi interessati sono:

Accelerazione

Agilità

Elevazione

Forza

Riflessi

Marcatura

FIFA 19 FUT: Calcolare l'Intesa

"Gli effetti dell'intesa vengono applicati ai giocatori all'inizio di ogni partita. Tali effetti dipendono dall'intesa di squadra e da quella individuale, mentre gli attributi modificati variano in base allo stile intesa applicato."

Titolari: 25% dall'intesa di squadra e 75% dall'intesa tra i singoli giocatori.

Giocatori che entrano dalla panchina: ai sostituti viene assegnata un'intesa individuale di 5. La loro intesa individuale è pari dunque a: 25% dall'intesa di squadra e 75% dall'intesa individuale fissa di 5. Ciò significa che i sostituti beneficiano degli effetti di un'intesa di squadra elevata, ma non ricevono gli effetti dell'intesa tra i singoli giocatori.

Ricordiamo che da oggi è disponibile la Web App di FIFA 19, la quale permette di iniziare a costruire la propria squadra Ultimate Team grazie ad un pacchetto di carte gratis, inoltre usando la Web App sarà possibile accumulare crediti FUT prima dell'uscita del gioco.