FIFA 19 Ultimate Team genera quasi un terzo delle entrate di Electronic Arts

Sebbene i guadagni di Fortnite Battaglia Reale siano incredibili, sono moltissimi i titoli online le cui microtransazioni riescono a generare profitti da non sottovalutare e, tra questi, pare ci sia anche FIFA 19 Ultimate Team.

La modalità a base di pacchetti e carte, infatti, sarebbe in grado di generare da sola il 29% dei guadagni totali di un colosso come Electronic Arts. Tale percentuale, davvero elevata, diventa ancor più sorprendente se consideriamo che nel parco titoli del publisher troviamo titoli come Apex Legends, Battlefield V, Star Wars Battlefront II e Anthem. Le entrate legate a FIFA Ultimate Team sono cresciute con una certa costanza negli ultimi anni, infatti si è passati dal 16% del 2017 al 17% del 2018 per poi arrivare al boom dell'anno corrente, dove la cifra arriva quasi a coprire un terzo dei guadagni totali.

A spingere gli utenti ad effettuare sempre più acquisti in questa particolare modalità non è solo la popolarità dello sport, ma anche le meccaniche a base di loot box che fanno sì che gli utenti continuino a spendere i propri risparmi con l'obiettivo di trovare i giocatori più validi in campo.

