FIFA 19 Ultimate Team: Ghali protagonista della nuova Squad Battle

La nuova Squad Battle di FIFA 19 Ultimate Team ha per protagonista Ghali, il famoso rapper italiano che impreziosisce con "Habibi" la colonna sonora del simulatore calcistico di EA Sports e che, come molti della sua generazione (e non solo), è un grande appassionato di FUT.

Come ogni buon intenditore di FIFA Ultimate Team, anche Ghali ha deciso di allestire una squadra particolarmente fisica ma dai piedi buoni, con centrocampisti di livello internazionale come Modric, Kanté, Pogba e Hazard a supporto delle incursioni di Mbappé e delle leggende Ronaldo (il Fenomeno, non CR7) e Ronaldinho.

Chi tenterà di scalare la classifica settimanale di FIFA 19 FUT partecipando alla Squad Battle potrà ottenere ricompense in-game. Eccovi allora la lista completa dei calciatori scelti da Ghali:

FIFA 19 Ultimate Team - Ghali Squad Battle

Ronaldo

Ronaldinho

Hazard

Mbappé

Modric

Neuer

Pogba

Marcelo

Thiago Silva

Bonucci

Alaba

Sergio Ramos

Oblak

Kanté

Dybala

Vidal

Ibrahimovic

Valencia

Nei giorni scorsi EA Sports ha pubblicato anche la lista dei 23 giocatori selezionati per la Squadra della Settimana #9, con una rosa di campioni che comprende anche due calciatori provenienti dalla nostra Serie A, ovvero Stephan El Shaarawy e Wojciech Szczęsny.

Decisamente meno simpatici sono stati invece i problemi di login e di stabilità riscontrati dall'ultimo weekend e nella mattina di oggi, 19 novembre, dagli appassionati di FIFA 19 Ultimate Team, un problema a cui i vertici della divisione sportiva di Electronic Arts hanno posto comunque rimedio estendendo di 24 ore la durata della Weekend League.