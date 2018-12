FIFA 19 Ultimate Team: Ghoulam e Donnarumma nella Squadra della Settimana 13

Puntualissima come sempre, EA Sports ha dato forma alla tredicesima Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team, che include i 23 calciatori che negli ultimi sette giorni si sono distinti per le proprie prestazioni nelle più importanti competizioni del mondo.

Nell'undici titolare ci sono ben tre giocatori militanti in Serie A: stiamo parlando del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, di João Cancelo della Juventus e di Faouzi Ghoulam del Napoli, che è rientrato dopo un lungo infortunio giocando un'ottima partita contro il Frosinone. Tra le riserve spiccano Duván Zapata dell'Atalanta e soprattutto Alfredo Donnarumma, che sta disputando una stagione eccezionale in Serie B (13 gol in 12 partite) con il suo Brescia. Tra i campioni internazionali segnaliamo Mohamed Salah, che con il suo gol di ieri sera ha eliminato il Napoli dalla Champions League, e Ousmane Dembélé del Barcellona, che invece è andato a segno contro il Tottenham

Undici iniziale

GK: Gianluigi Donnarumma - Milan - (ITA1) - Italy

RB: João Cancelo - Juventus - (ITA1) - Portugal

CB: Sidnei - Real Betis Balompié - (SPA1) - Brazil

LB: Faouzi Ghoulam - Napoli - (ITA1) - Algeria

CM: N'Golo Kanté - Chelsea - (ENG1) - France

CM: Bruno Fernandes - Sporting CP - (POR) - Portugal

CDM: Thomas Delaney - Borussia Dortmund - (GER1) - Denmark

RM: Juan Mata - Manchester United - (ENG1) - Spain

ST: Mohamed Salah - Liverpool - (ENG1) - Egypt

LW: Ousmane Dembélé - FC Barcelona - (SPA1) - France

SS: Andrej Kramarić - TSG 1899 Hoffenheim - (GER1) - Croatia

Sostituti e Riserve

GK: Guillermo Ochoa - Standard Liège - (BEL) - Mexico

CB: James Tarkowski - Burnley - (ENG1) - England

RM: Jefferson Farfán - Lokomotiv Moskva - (RUS1) - Peru

CM: Abdoulaye Touré - FC Nantes - (FRA1) - France

ST: Moussa Marega - FC Porto - (POR) - Mali

ST: Charles Charles - SD Eibar - (SPA1) - Brazil

ST: Duván Zapata - Atalanta - (ITA1) - Colombia

GK: Nils Körber - VfL Osnabrück - (GER3) - Germany

LB: Luke Leahy - Walsall - (ENG3) - England

ST: Alfredo Donnarumma - Brescia - (ITA2) - Italy

CAM: Mike Frantz - SC Freiburg - (GER1) - Germany

RM: Brais Méndez - RC Celta de Vigo - (SPA1) - Spain

La nuova Squadra della Settimana (TOTW) potrà essere sfidata in FIFA Ultimate Team a partire dalle 19:00 di questa sera. Gli oggetti TOTW saranno invece disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Segnaliamo che il quinto Major Update di FIFA 19, già disponibile da qualche giorno su PC, è arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One.