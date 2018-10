FIFA 19 Ultimate Team: Guida alle carte Ones to Watch, cosa sono e a cosa servono

In FIFA 19 Ultimate Team sono stati introdotti i giocatori Ones to Watch, una nuova tipologia di carte dedicata ai protagonisti dei recenti colpi di mercato estivi, come Cristiano Ronaldo alla Juventus. In questa mini-guida vi spieghiamo il funzionamento e l'utilità delle nuove carte Ones to Watch.

Le carte Ones to Watch si aggiorneranno nel corso della stagione, ogni volta che i giocatori riceveranno una qualsiasi carta In Form grazie alle loro prestazioni sul campo (aggiornate in base alle selezioni Squadra della Settimana, UP, Eroe, Primatista o Squadra del torneo), ricevendo un bonus permanente sulla loro valutazione.

Per fare un esempio, la carta di Gonzalo Higuain ha un valore base pari a 88. Nel momento in cui l'attaccante rossonero dovesse ricevere una carta In Form con valore aumentato a 90, da quel momento in poi la relativa carta Ones To Watch del giocatore si aggiornerà automaticamente a 90, almeno fino a quando non verrà pubblicata un nuova carta In Form. Dal momento che il valore delle carte Ones to Watch può solo salire nel tempo, queste si presentano come un'ottima forma di investimento per la nostra squadra.

Di seguito elenchiamo tutte le carte Ones to Watch attualmente disponibili:

Cristiano Ronaldo - Juventus

Gonzalo Higuaín - AC Milan

João Cancelo - Juventus

Sime Vrsaljko - Inter

Radja Nainggolan - Inter

Alisson - Liverpool

Sokratis - Arsenal

Salif Sané - Schalke 04

Jorginho - Chelsea

Naby Keita - Liverpool

Leon Goretzka - Bayern Monaco

Axel Witsel - Borussia Dortmund

Fred - Manchester United

Alexandr Golovin - AS Monaco

Quincy Promes - Spartak Mosca

Thomas Lemar - Atlético Madrid

Felipe Anderson - West Ham

Richarlison - Everton

Riyad Mahrez - Manchester City

Malcom - FC Barcellona

Fedor Smolov - Lokomotiv Mosca

Mariano - Real Madrid

Moussa Dembélé - Olympique Lione

Se uno di questi giocatori si trasferisce o va in prestito durante la stagione, la relativa carta Ones to Watch manterrà la valutazione e il club precedente fino a quando non riceverà una nuova carta In Form nel suo nuovo club. Se invece uno di questi giocatori si trasferisce o va in prestito a un club non presente in Fifa Ultimate Team 19, la sua carta Ones to Watch rimarrà nel club precedente e non riceverà ulteriori aggiornamenti.

Segnaliamo infine che queste carte speciali saranno disponibili in tutti i pacchetti FUT solo per un periodo limitato (dopodiché potranno essere ottenute solo sul mercato), e che EA Sports pubblicherà una seconda ondata di carte Ones to Watch dopo il calciomercato invernale.

Per saperne di più su FIFA 19, ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la Guida con le strategie utili per vincere e alle nuove Division Rivals, oltre a una serie di mini-guide dedicate alle Finalizzazioni a tempo, alla Fase difensiva e alle Esultanze.