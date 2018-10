FIFA 19 Ultimate Team: Guida alle Division Rivals, come scalare le classifiche

La modalità Ultimate Team di FIFA 19 ha introdotto le Division Rivals, un nuovo sistema di ranking per i giocatori che ha sostituito le vecchie Division Online. In questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano, dandovi tutte le informazioni necessarie per scalare le classifiche.

FUT Division Rivals si presenta come la nuova modalità competitiva di FIFA 19 Ultimate Team, introdotta al posto delle vecchie Divisioni Online. Al primo avvio della modalità dovrete giocare cinque partite di piazzamento, in modo da determinare la vostra divisione di partenza: migliori saranno i risultati, più alta sarà la divisione in cui verrete inseriti all'inizio. La vostra divisione verrà ricalcolata ogni giovedì mattina, in base all'esito dei vari incontri che avrete disputato nei sette giorni precedenti.

Come salire di divisione

Ogni giovedì mattina la vostra divisione verrà ricalcolata in base alle prestazioni ottenute sul campo, tenendo conto di due fattori: Punti Abilità e Punti Settimanali.

Punti Abilità: questo punteggio indica l'abilità del giocatore, determinando la promozione o la retrocessione tra le varie divisioni di settimana in settimana.

Punti Settimanali: questo punteggio stabilisce quali saranno i premi ottenibili ogni giovedì, al termine della competizione settimanale.

FUT Champions Point e ricompense

Al contrario delle Divisioni Online, nelle Division Rivals non sarà più presente il torneo di qualificazione giornaliero per accedere alla Weekend League. Per riuscire nell'intento, questa volta dovrete accumulare 2.000 FUT Champions Point, guadagnabili nelle partite di Division Rivals (più alta sarà la vostra divisione, maggiori saranno i FUT Champions Point guadagnati). Parlando delle ricompense, oltre ai Champions Point i giocatori verranno potranno ottenere ogni settimana nuovi pacchetti e crediti di gioco, scegliendo tra una serie di premi sbloccabili in base alla divisione di appartenenza.

Per saperne di più su FIFA 19, ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la Guida con le strategie utili per vincere, oltre a una serie di mini-guide dedicate alle Finalizzazioni a tempo, alla Fase difensiva e alle Esultanze.