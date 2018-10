FIFA 19 Ultimate Team: Immobile, Icardi e Mbappé nella Squadra della Settimana #4

EA Sports ha appena svelato l'identità dei 23 calciatori che sono entrati a far parte della Squadra della Settimana #4 di FIFA 19 Ultimate Team. Questi atleti si sono distinti per le loro ottime prestazioni nelle ultime partite dei rispettivi campionati nazionali.

A rappresentare la Serie A ci sono ben quattro giocatori, ovvero il portiere del Napoli David Ospina, autore di diverse ottime parate nell'ultima partita dei partenopei giocata contro il Sassuolo, Mauro Icardi dell'Inter, Ciro Immobile della Lazio e Lorenzo Tonelli della Sampdoria, tutti decisivi nelle vittorie delle rispettive squadre di club. Degna di nota anche la presenza di Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, che ha messo a segno ben quattro gol nel match contro il Lione.

Undici iniziale

GK: David Ospina - Napoli - (ITA1) - Colombia

LB: Benedikt Höwedes - Lokomotiv Moskva - (RUS) - Germany

CB: Matthijs de Ligt - Ajax - (HOL) - Holland

CB: Rúben Dias - SL Benfica - (POR) - Portugal

RM: Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain - (FRA1) - France

CAM: Marcel Sabitzer - RB Leipzig - (GER1) - Austria

CAM: Hulk - Shanghai SIPG - (CHN) - Brazil

CM: Ross Barkley - Chelsea - (ENG1) - England

ST: Mauro Icardi - Inter - (ITA1) - Argentina

ST: Ciro Immobile - Lazio - (ITA1) - Italy

ST: Alexandre Lacazette - Arsenal - (ENG1) - France

Sostituti e Riserve

GK: Oier - Levante UD - (SPA1) - Spain

CB: Lorenzo Tonelli - Sampdoria - (ITA1) - Italy

CM: Jonas Hofmann - Borussia M'gladbach - (GER1) - Germany

RM: James Forrest - Celtic - (SCO) - Scotland

ST: Cristhian Stuani - Girona FC - (SPA1) - Uruguay

ST: Paco Alcácer - Borussia Dortmund - (GER1) - Spain

SS: Joshua King - Bournemouth - (ENG1) - Norway

RWB: Damián Martínez - Unión Santa Fe - (ARG) - Argentina

LM: Jonathan Bamba - LOSC Lille - (FRA1) - France

CAM: Jesús Imaz - Wisła Kraków - (POL) - Spain

ST: Lukas Jutkiewicz - Birmingham City - (ENG2) - England

ST: Saleh Al Shehri - Al Raed - (SAU) - Saudi Arabia

Come sempre, è possibile sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team, mentre gli oggetti TOTW possono essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Ricordiamo che FIFA 19 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Se avete appena cominciato a giocare, vi consigliamo di consultare le nostre guide alle Divisions Riva ls e ai Giocatori da tenere d'occhio