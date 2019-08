FIFA 19 Ultimate Team: Insigne e Griezmann nella Squadra della Settimana 44

L'attenzione di gran parte della comunità dei videogiocatori è sicuramente rivolta nei confronti del lancio di FIFA 20, ma FIFA 19 non ha ancora esaurito tutte le sue carte. EA Sports ha appena annunciato la Squadra della Settimana 44 che, dopo la ripartenza dei maggiori campionati, è tornata ad ospitare le stelle internazionali.

Sono ben quattro i calciatori della Serie A ad aver trovato spazio nella rosa, tutti finiti nell'undici titolare: Sirigu del Torino, Insigne del Napoli, Luis Alberto della Lazio e Muriel dell'Atalanta. Tra i campioni internazionali figurano invece Griezman del Barcellona e David Silva del Manchester City. Ecco a voi tutti i giocatori della Squadra della Settimana 44:

Undici titolare

GK: Sirigu (Torino) - 87

CB: Giménez (Atletico Madrid) - 87

CB Matip (Liverpool) - 86

CB Guilavogui (Wolfsburg) - 82

CM David Silva (Manchester City) - 91

CM Luis Alberto (Lazio) - 87

LM Insigne (Napoli) - 90

RM Carcela-Gonzalez (Standard Liegi) - 84

ST Lewandowski (Bayern Monaco) - 95

ST Griezmann (Barcellona) - 92

ST Muriel (Atalanta) - 85

GK Corona (Mexico Liga) - 81

LB Erkin (Besiktas) - 81

LM Capelle (Angers) - 81

ST Haller (West Ham Utd) - 84

ST Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok ) - 82

ST Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) - 81

LW Ivan Cavaleiro (Fulham) - 81

CB Dummett (Newcastle Utd) - 80

RM Wanderson (Pohang) - 79

CDM Yamaguchi (Vissel Kobe) - 78

CAM Maguire (Sunderland) - 75

ST Strandberg (Orebro) - 79

Come di consueto, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA 19 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 26 agosto, mentre gli oggetti TOTW saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per ricordarvi che FIFA 20 verrà lanciato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch.