FIFA 19 Ultimate Team: Insigne e Gündoğan tra i giocatori della Squadra della Settimana #2

FIFA 19 non è ancora approdato sul mercato, ma EA Sports ha già reso disponibile la Squadra della Settimana #2 di Ultimate Team. Questo perché gli abbonati ad Origin e EA Access su PC e Xbox One hanno ottenuto l'accesso anticipato al gioco già diversi giorni addietro.

Ecco i 23 calciatori selezionati questa settimana:

Undici iniziale

GK: Petr Čech - Arsenal - (ENG1) - Czech Republic

RB: Thomas Meunier - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Belgium

CB: Lucas Hernández - Atlético de Madrid - (SPA1) - France

CB: Joel Matip - Liverpool - (ENG1) - Cameroon

CM: İlkay Gündoğan - Manchester City - (ENG1) - Germany

CDM: Lucas Leiva - Lazio - (ITA1) - Brazil

CAM: Anderson Talisca - Guangzhou Evergrande Taobao - (CHN) - Brazil

RM: Bertrand Traoré - Olympique Lyonnais - (FRA1) - Burkina Faso

ST: Lorenzo Insigne - Napoli - (ITA1) - Italy

ST: Wissam Ben Yedder - Sevilla FC - (SPA1) - France

ST: Vedad Ibišević - Hertha BSC - (GER1) - Bosnia and Herzegovina

Sostituti e Riserve

GK: Ron-Robert Zieler - VfB Stuttgart - (GER1) - Germany

RWB: Kenny Lala - RC Strasbourg - (FRA1) - France

LM: Miralem Sulejmani - BSC Young Boys - (SWI) - Serbia

LM: Rodrigo Javier De Paul - Udinese - (ITA1) - Argentina

LM: Ahmed Musa - Al Nassr - (SAU) - Nigeria

LW: Shoya Nakajima - Portimonense - (POR) - Japan

ST: Wesley - Club Brugge - (BEL) - Brazil

CB: Stuart Findlay - Kilmarnock - (SCO) - Scotland

RM: Damian Kądzior - Dinamo Zagreb - (CRO) - Poland

ST: Sargis Adamyan - Jahn Regensburg - (GER2) - Armenia

ST: Artur Sobiech - Lechia Gdańsk - (POL) - Poland

ST: Jay Simpson - Philadelphia Union - (USA) - England

L'unico azzurro nella selezione è Lorenzo Insigne del Napoli, che domenica scorsa ha messo a segno una stupenda doppietta ai danni del Torino. A rappresentare il campionato italiano ci pensano anche Lucas Leiva della Lazio e Rodrigo Javier De Paul dell'Udinese. Tra gli altri, segnaliamo la presenza di Petr Čech, portiere dell'Arsenal, e İlkay Gündoğan del Manchester City.

Come sempre, è possibile sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team, mentre gli oggetti TOTW si possono trovare all'interno dei pacchetti per un periodo limitato.

Ricordiamo che FIFA 19 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 28 settembre. Potete ingannare l'attesa scaricando la demo gratuita disponibile su PlayStation Store, Microsoft Store e Origin, oppure guardando il nostro Video Speciale dedicato alla sfida FIFA 19 vs. PES 2019.