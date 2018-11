FIFA 19 Ultimate Team: Keita e Dougls Costa nella Squadra della Settimana #11

EA Sports ha svelato l'identità dei 23 calciatori inclusi nell'undicesima Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team. I giocatori scelti si sono distinti negli ultimi giorni nelle competizioni nazionali e internazionali.

Ben due gli italiani in squadra questo mese: Daniel Caligiuri, che milita nella squadra tedesca Shalke 04, è finito tra gli undici titolari, mentre Matías Silvestre dell'Empoli è tra le riserve. A rappresentare la Serie A ci pensano anche Douglas Costa della Juventus e Keita Baldé dell'Inter.

Undici iniziale

GK: Jiří Pavlenka - Werder Bremen - (GER1) - Czech Republic

RWB: Daniel Caligiuri - FC Schalke 04 - (GER1) - Italy

RB: Trent Alexander-Arnold - Liverpool - (ENG1) - England

RB: Michael Lang - Borussia M'gladbach - (GER1) - Switzerland

CM: Christian Eriksen - Tottenham Hotspur - (ENG1) - Denmark

LM: Douglas Costa - Juventus - (ITA1) - Brazil

LM: Keita Baldé - Inter - (ITA1) - Senegal

CM: Santi Cazorla - Villarreal CF - (SPA1) - Spain

RW: Raheem Sterling - Manchester City - (ENG1) - England

ST: Florian Thauvin - Olympique de Marseille - (FRA1) - France

RW: Hirving Lozano - PSV - (HOL) - Mexico

Sostituti e Riserve

GK: Ludovic Butelle - Angers SCO - (FRA1) - France

CB: Matías Silvestre - Empoli - (ITA1) - Italy

CM: Aaron Mooy - Huddersfield Town - (ENG1) - Australia

LM: Théo Bongonda - Zulte Waregem - (BEL) - Belgium

ST: Cristhian Stuani - Girona FC - (SPA1) - Uruguay

ST: Santi Mina - Valencia CF - (SPA1) - Spain

ST: Luiz Adriano - Spartak Moskva - (RUS) - Brazil

GK: Paul Nardi - Cercle Brugge - (BEL) - France

RWB: Franco Escobar - Atlanta United FC - (USA) - Argentina

LM: Cucurella - FC Barcelona - (SPA1) - Spain

ST: Dodi Lukebakio - Fortuna Düsseldorf - (GER1) - Congo DR

ST: Stephan Hain - SpVgg Unterhaching - (GER3) - Germany

Come sempre, avrete l'opportunità di sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team. Gli oggetti TOTW potrete trovarli all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. FIFA 19 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La patch 1.05 arrivata su console nella giornata di ieri ha ridotto l'efficacia dei compagni in difesa controllati dalla CPU, ha migliorato la reattività degli attaccanti nell'area piccola avversaria e molto altro.