FIFA 19 Ultimate Team: Koulibaly e De Bruyne nella Squadra della Settimana 31

EA Sports, puntuale come sempre, ha annunciato la 31ª Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team, che include i 23 calciatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei campionati in giro per il mondo.

A rappresentare la nostra Serie A nell'undici titolare ci pensano Kalidou Koulibaly del Napoli, autore di una doppietta ai danni del Chievo, Radja Nainggolan dell'Inter, grande protagonista nella vittoria sul Frosinone, e Pepe Reina del Milan, che ha terminato la partita contro la Lazio a reti inviolate. Tra le riserve figurano Bartłomiej Drągowski dell'Empoli e Milan Đurić della Salernitana, quest'ultimo in arrivo direttamente dalla Serie B. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici iniziale

GK: Pepe Reina - Milan - (ITA1) - Spain

CB: Kalidou Koulibaly - Napoli - (ITA1) - Senegal

CB: Fabian Schär - Newcastle United - (ENG1) - Switzerland

RWB: Mathieu Debuchy - AS Saint-Étienne - (FRA1) - France

CM: Kevin De Bruyne - Manchester City - (ENG1) - Belgium

RM: Nicolas Pépé - LOSC Lille - (FRA1) - Côte d'Ivoire

CAM: Radja Nainggolan - Inter - (ITA1) - Belgium

LM: Ryan Fraser - Bournemouth - (ENG1) - Scotland

LW: Kingsley Coman - Bayern München - (GER1) - France

ST: Williams - Athletic Club de Bilbao - (SPA1) - Spain

ST: Lucas - Tottenham Hotspur - (ENG1) - Brazil

Sostituti e Riserve

GK: Bartłomiej Drągowski - Empoli - (ITA1) - Poland

CB: Ramiro Funes Mori - Villarreal CF - (SPA1) - Argentina

LM: Rafa - SL Benfica - (POR) - Portugal

ST: Dwight Gayle - West Bromwich Albion - (ENG2) - England

ST: Rogelio Funes Mori - Monterrey - (MEX) - Argentina

ST: Klaas-Jan Huntelaar - Ajax - (HOL) - Holland

ST: Darwin Machís - Cádiz CF - (SPA2) - Venezuela

CM: Mason Mount - Derby County - (ENG2) - England

CAM: Edwin Cardona - Pachuca - (MEX) - Colombia

ST: Lukas Hinterseer - VfL Bochum - (GER2) - Austria

ST: Germán Cano - Independiente Medellín - (COL) - Argentina

ST: Milan Đurić - Salernitana - (ITA2) - Bosnia and Herzegovina

Come di consueto, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA 19 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 17 aprile, mentre gli oggetti TOTW saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. In questi giorni, intanto, abbiamo raccolto in un solo posto tutte le indiscrezioni su FIFA 20.