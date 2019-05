FIFA 19 Ultimate Team: Koulibaly e Donnarumma nella Squadra della Settimana 36

EA Sports ha svelato la 36ª Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team con i 23 calciatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei campionati internazionali.

A rappresentare la nostra Serie A ci sono Gianluigi Donnarumma del Milan, che ha concluso a reti inviolate il match contro il Frosinone di domenica scorsa, Kalidou Koulibaly del Napoli, che ha contribuito in maniera importante alla vittoria per 4-1 ai danni dell'Inter, e Rodrigo Javier De Paul dell'Udinese. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici iniziale

GK: Gianluigi Donnarumma - Milan - (ITA1) - Italy

CB: Kalidou Koulibaly - Napoli - (ITA1) - Senegal

LB: David Alaba - Bayern München - (GER1) - Austria

LWB: Junior Firpo - Real Betis Balompié - (SPA1) - Spain

RM: Hakim Ziyech - Ajax - (HOL) - Morocco

RM: Nicolas Pépé - LOSC Lille - (FRA1) - Côte d`Ivoire

CM: Rodrigo Javier De Paul - Udinese - (ITA1) - Argentina

CM: Morgan Sanson - Olympique de Marseille - (FRA1) - France

ST: Wissam Ben Yedder - Sevilla FC - (SPA1) - France

ST: Wout Weghorst - VfL Wolfsburg - (GER1) - Holland

ST: Djaniny - Al Ahli - (SAU) - Cape Verde Islands

Sostituti e Riserve

GK: Nahuel Guzmán - Tigres U.A.N.L. - (MEX) - Argentina

RB: Roberto Rosales - RCD Espanyol - (SPA1) - Venezuela

CM: Răzvan Marin - Standard Liège - (BEL) - Romania

RM: Maxwel Cornet - Olympique Lyonnais - (FRA1) - Côte d`Ivoire

ST: Lucas Alario - Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Argentina

ST: Nils Petersen - SC Freiburg - (GER1) - Germany

ST: Angulo - Górnik Zabrze - (POL) - Spain

RM: Alejandro Alfaro Ligero - Córdoba CF - (SPA2) - Spain

CAM: Barış Atik - Dynamo Dresden - (GER2) - Turkey

ST: Chris Wondolowski - San Jose Earthquakes - (USA) - United States

ST: Yannick Gomis - RC Lens - (FRA2) - Senegal

ST: Cody Cooke - St. Mirren - (SCO) - England

La nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA 19 Ultimate Team può già essere sfidata, mentre gli oggetti TOTW saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete solamente altri due giorni per mettere la mani sulle carte dei calciatori del TOTS della Premier League con Salah e Alisson.