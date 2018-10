FIFA 19 Ultimate Team: Lukaku e Szczęsny nella Squadra della Settimana #5

Poco fa, EA Sports ha svelato i 23 calciatori che hanno ottenuto un posto nella Squadra della Settimana #5 di FIFA 19 Ultimate Team grazie alle ottime prestazioni fatte registrare nelle ultime partite nei rispettivi campionati nazionali.

Questa settimana non c'è nessun atleta italiano nella rosa, ma per fortuna ci pensano Wojciech Szczęsny e Alex Sandro della Juventus e Goran Pandev del Genoa a rappresentare la nostra Serie A. Degna di nota anche la presenza di Romelu Lukaku del Manchester United, che in tanti stanno accostando alla Juventus. Ecco a voi il Team of the Week al completo.

Undici Iniziale

GK: Wojciech Szczęsny - Juventus - (ITA1) - Poland

LB: Alex Sandro - Juventus - (ITA1) - Brazil

CB: Virgil van Dijk - Liverpool - (ENG1) - Holland

CB: Eric Bailly - Manchester United - (ENG1) - Côte d'Ivoire

RM: James Rodríguez - Bayern München - (GER1) - Colombia

CAM: Carlos Vela - Los Angeles FC - (USA) - Mexico

CM: Ruslan Malinovskyi - Genk - (BEL) - Ukraine

CDM: Ole Kristian Selnæs - AS Saint-Étienne - (FRA1) - Norway

ST: Romelu Lukaku - Manchester United - (ENG1) - Belgium

RW: Bernardo Silva - Manchester City - (ENG1) - Portugal

ST: Marko Arnautović - West Ham United - (ENG1) - Austria

Sostituti e Riserve

GK: Ciprian Tătăruşanu - FC Nantes - (FRA1) - Romania

CB: Ramy Bensebaini - Stade Rennais - (FRA1) - Algeria

CAM: Bořek Dočkal - Philadelphia Union - (USA) - Czech Republic

ST: Omar Al Soma - Al Ahli - (SAU) - Syria

ST: Odion Ighalo - Changchun Yatai - (CHN) - Nigeria

ST: Aleksandar Mitrović - Fulham - (ENG1) - Serbia

ST: Goran Pandev - Genoa - (ITA1) - FYR Macedonia

CB: Roman Neustädter - Fenerbahçe - (TUR) - Russia

LB: Benjamin Kololli - FC Zürich - (SWI) - Kosovo

CM: Pedro Aquino - León - (MEX) - Peru

ST: Carlos Fernández - Sevilla FC - (SPA2) - Spain

ST: Reggie Lambe - Cambridge United - (ENG4) - Bermuda

Come ormai ben sapete, è possibile sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team, mentre gli oggetti TOTW possono essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. FIFA 19 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ieri è stata introdotta la prima SCR Icone Prime con Gattuso, Hierro e Okocha.