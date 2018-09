FIFA 19 Ultimate Team: un messaggio in-game contro la vendita illegale di monete

Gli utenti EA Access/Oring Access hanno iniziato a giocare con FIFA 19 a partire da oggi, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Nella modalità Ultimate Team è stato visualizzato un messaggio in-game che avverte i giocatori contro la vendita illegale delle monete.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, una volta avviato FIFA 19 Ultimate Team viene visualizzato un messaggio di avvertimento sulle condotte scorrette da evitare all'interno del gioco. Nella fattispecie, quest'anno EA Sports è intenzionata a contrastare la vendita illegale di FIFA Coin e altre azioni come il trasferimento di monete da un account all'altro.

Il messaggio specifica inoltre che la casa d'aste del FUT serve per scambiare giocatori al giusto prezzo di mercato, e che andrebbe utilizzata solo a questo scopo. Servirsene in altri modi sarà considerato da EA come distribuzione illegale di monete, e potrà comportare diverse penalità per il giocatore incriminato fino al ban permanente.

Nell'attesa che FIFA 19 debutti il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ricordiamo che la Web App del nuovo titolo calcistico di EA Sports è attualmente disponibile per tutti: in questa Guida vi spieghiamo come sfruttare l'applicazione per guadagnare nuovi crediti in vista di FUT 19.