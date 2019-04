FIFA 19 Ultimate Team: Milinković-Savić e Verdi nella Squadra della Settimana 29

EA Sports ha appena annunciato la 29ª Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team, che include i 23 calciatori più in forma del momento militanti nelle principali competizioni internazionali.

A questo giro, a rappresentare la Serie A ci sono tre giocatori, tutti inseriti all'interno dell'undici titolare. Stiamo parlando di Sergej Milinković-Savić della Lazio, che grazie al suo gol ha portato la squadra alla vittoria nell'importante match contro l'Inter, Simone Verdi del Napoli, che si è riscattato con un gol, un assist e una grande prova contro la Roma, e Duván Zapata dell'Atalanta, autore di una doppietta contro il Parma. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici iniziale

GK: Guaita - Crystal Palace - (ENG1) - Spain

CB: Marquinhos - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Brazil

LB: Andrew Robertson - Liverpool - (ENG1) - Scotland

CB: Ben Mee - Burnley - (ENG1) - England

CM: Sergej Milinković-Savić - Lazio - (ITA1) - Serbia

RM: James Forrest - Celtic - (SCO) - Scotland

LM: Simone Verdi - Napoli - (ITA1) - Italy

CM: Thomas Partey - Atlético de Madrid - (SPA1) - Ghana

ST: Iago Aspas - RC Celta de Vigo - (SPA1) - Spain

ST: Yussuf Poulsen - RB Leipzig - (GER1) - Denmark

ST: Duván Zapata - Atalanta - (ITA1) - Colombia

Sostituti e Riserve

GK: Alexander Schwolow - SC Freiburg - (GER1) - Germany

CB: Benjamin Hübner - TSG 1899 Hoffenheim - (GER1) - Germany

CDM: Wilfred Ndidi - Leicester City - (ENG1) - Nigeria

CAM: Pozuelo - Toronto FC - (USA) - Spain

RW: Carlos Vela - Los Angeles FC - (USA) - Mexico

ST: Guillaume Hoarau - BSC Young Boys - (SWI) - France

ST: Munas Dabbur - Red Bull Salzburg - (AUT) - Israel

RM: Emmanuel Dennis - Club Brugge - (BEL) - Nigeria

ST: Saleh Al Shehri - Al Raed - (SAU) - Saudi Arabia

ST: Andreas Weimann - Bristol City - (ENG2) - Austria

LSS: Merveille Biankadi - Hansa Rostock - (GER3) - Germany

ST: David Williams - Wellington Phoenix - (AUS) - Australia

Come ormai ben sapete, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA 19 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 3 aprile, mentre gli oggetti TOTW saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. FIFA 19, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Cominciano, intanto, i rumor sul prossimo titolo calcistico di EA Sports: FIFA 20 per Nintendo Switch è apparso nei listini di un rivenditore.