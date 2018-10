FIFA 19 Ultimate Team: Neymar e Mandžukić tra i giocatori della Squadra della Settimana #3

Puntuale come sempre, EA Sports ha svelato la Squadra della Settimana #3 di FIFA 19 Ultimate Team, che include giocatori del calibro di Neymar Jr e Mario Mandžukić. Ecco a voi tutti i 23 calciatori che si sono distinti nelle competizioni internazionali negli ultimi sette giorni.

Undici iniziale

GK: Neto - Valencia - (SPA1) - Brazil

CB: Harry Maguire - Leicester City - (ENG1) - England

RB: Oscar De Marcos - Athletic Bilbao - (SPA1) - Spain

CB: Niklas Stark - Hertha Berlino - (GER1) - Germany

CAM: Marco Reus - Borussia Dortmund - (GER1) - Germany

RM: Pablo Fornals - Villarreal - (SPA1) - Spain

CAM: Gylfi Sigurðsson - Everton - (ENG1) - Iceland

LM: Felipe Anderson - West Ham Utd - (ENG1) - Brazil

ST: Mario Mandžukić - Juventus - (ITA1) - Croatia

RW: Suso - AC Milan - (ITA1) - Spain

LSS: Neymar Jr - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Brazil

Sostituti e Riserve

GK: Benoît Costil - - (FRA1) - France

CB: Eric Botteghin - - (HOL) - Brazil

CM: Lorenzo Pellegrini - - (ITA1) - Italy

CDM: Fredy Guarín - - (CHN) - Colombia

LM: Ricardo Horta - - (POR) - Portugal

ST: Alfreð Finnbogason - - (GER1) - Iceland

ST: André Silva - - (SPA1) - Portugal

CB: Stuart Findlay - - (SCO) - Scotland

RM: Damian Kądzior - - (CRO) - Poland

ST: Sargis Adamyan - - (GER2) - Armenia

ST: Artur Sobiech - - (POL) - Poland

ST: Jay Simpson - - (USA) - England

L'unico calciatore italiano in squadra è Lorenzo Pellegrini della Roma, inserito tra i sostituti. Degna di nota la presenza di Neymar Jr del Paris Saint-Germain e di Mario Mandžukić della Juventus, entrambi autori di una doppietta durante l'ultima prestazione nei rispettivi campionati. Ricordiamo che è possibile sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team, mentre gli oggetti TOTW possono essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato.

FIFA 19 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest'oggi è stato pubblicato il primo aggiornamento su PC, che risolve una serie di bug e perfeziona l'esperienza di gioco. Presto arriverà anche sulle altre piattaforme.