FIFA 19 Ultimate Team: Pjanić e Kolarov nella Squadra della Settimana #10

EA Sports ha divulgato i nomi dei 23 calciatori scelti per far parte della Squadra della Settimana #10 di FIFA 19 Ultimate Team. Gli atleti selezionati si sono distinti negli ultimi giorni nelle competizioni nazionali e internazionali.

A questo giro non è finito in rosa nessun giocatore di nazionalità italiana. Per fortuna, a difendere i colori della Serie A, ci pensano Miralem Pjanić (Juventus), Aleksandar Kolarov (Roma) e Robin Olsen (Roma). I primi due sono finiti nell'undici titolare, mentre il portiere della squadra capitolina è tra i sostituti. Tra gli altri, ci sono campioni del calibro di Alisson e Mohamed Salah del Liverpool, Harry Kane del Tottenham Hotspur e Leroy Sané del Manchester City. Ecco a voi la lista al completo:

Undici iniziale

GK: Alisson - Liverpool - (ENG1) - Brazil

LB: Aleksandar Kolarov - Roma - (ITA1) - Serbia

CB: Virgil van Dijk - Liverpool - (ENG1) - Holland

CB: Willi Orban - RB Leipzig - (GER1) - Hungary

RM: Mohamed Salah - Liverpool - (ENG1) - Egypt

CM: Miralem Pjanić - Juventus - (ITA1) - Bosnia and Herzegovina

CAM: Georginio Wijnaldum - Liverpool - (ENG1) - Holland

RM: Antonio Valencia - Manchester United - (ENG1) - Ecuador

ST: Harry Kane - Tottenham Hotspur - (ENG1) - England

RW: Riyad Mahrez - Manchester City - (ENG1) - Algeria

LW: Leroy Sané - Manchester City - (ENG1) - Germany

Sostituti e Riserve

GK: Robin Olsen - Roma - (ITA1) - Sweden

LB: Tin Jedvaj - Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Croatia

RM: James Forrest - Celtic - (SCO) - Scotland

LM: Hakim Ziyech - Ajax - (HOL) - Morocco

ST: Ola Kamara - LA Galaxy - (USA) - Norway

RM: Milot Rashica - Werder Bremen - (GER1) - Kosovo

ST: Michy Batshuayi - Valencia CF - (SPA1) - Belgium

CB: Kendall Waston - Vancouver Whitecaps - (USA) - Costa Rica

RM: Mateus - Boavista - (POR) - Angola

ST: Haris Seferović - SL Benfica - (POR) - Switzerland

ST: James Collins - Luton Town - (ENG3) - Republic of Ireland

RM: Albert Rusnák - Real Salt Lake - (USA) - Slovakia

Ricordiamo che potete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team, mentre gli oggetti TOTW potranno essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. FIFA 19 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida che vi spiega come creare una squadra di Premier League competitiva con 100.000 crediti.