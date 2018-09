FIFA 19 Ultimate Team: svelati i prezzi dei FIFA Points, da 5 a 99 euro

GameStop Italia ha inserito in listino le card per l'acquisto di FIFA Points per FIFA 19 Ultimate Team, svelando così i tagli e i prezzi della moneta in-game del nuovo gioco di calcio Electronic Arts.

Sette i tagli disponibili per l'acquisto di FIFA Points: 500 punti costano 4.99 euro, 750 punti 7.49 euro, 1050 punti 9.99 euro, 1.600 punti 14.99 euro, 2.200 punti 19.99 euro, 4.600 punti 39.99 euro e infine 12.000 punti FIFA hanno un costo pari a 99,99 euro.

Nella giornata di ieri è trapelata la data di uscita della demo di FIFA 19, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla community la versione di prova del gioco sarà disponibile dal 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione demo del nuovo FIFA dovrebbe permettere di giocare una partita amichevole con Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint Germain e Tottenham Hotspur e di provare una piccola porzione della terza stagione de Il Viaggio.

FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch. Sapevate che il rapper italiano Ghali farà parte della colonna sonora del gioco?