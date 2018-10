FIFA 19 Ultimate Team: tornano anche quest'anno gli Swap Deals

Nelle scorse ore EA Sports ha annunciato il ritorno in FIFA 19 Ultimate Team dei Swap Deals, un sistema che aiuta a migliorare le squadre FUT.

Introdotti per la prima volta in FIFA 18 Ultimate Team, gli Swap Deals torneranno più volte durante la stagione per offrire opportunità sempre nuove per potenziare la propria rosa. Queste carte potranno essere ottenute per un periodo di tempo limitato attraverso modalità come Sfide Creazione Rosa, Obiettivi Settimanali e Squad Battles. Gli oggetti FUT Swap sono uguali alle rispettive versioni base, differiscono solamente per il design della carta. La sfida odierna per ottenere un oggetto giocatore Swap Deals prevede la vittoria di 3 partite Division Rivals.

Durante ogni periodo Swap Deals, le carte giocatore Swap Deals possono essere scambiate per nuove ricompense come carte speciali e pacchetti attraverso Sfide Creazione Rosa. Durante il mese di ottobre verranno messi a disposizione 14 giocatori Swap Deals. Quest'oggi sono stati svelati i primi quattro:

Adnan Januzaj - 3 oggetti giocatore FUT Swap Deals

- 3 oggetti giocatore FUT Swap Deals Paco Alcácer - 3 oggetti giocatore Swap Deals

- 3 oggetti giocatore Swap Deals Adam Lallana - 12 oggetti giocatore Deals

- 12 oggetti giocatore Deals Stephan El Shaarawy - 12 oggetti giocatore Swap Deals

Questi invece i pacchetti che potranno essere ottenuto scambiando gli oggetti Swap Deals:

Pacchetto argento premium : 1 oggetto giocatore FUT Swap Deals

: 1 oggetto giocatore FUT Swap Deals Pacchetto giocatori misti Prime : 4 oggetti giocatore FUT Swap Deals

: 4 oggetti giocatore FUT Swap Deals Pacchetto giocatori Oro Premium : 6 oggetti giocatore FUT Swap Deals

: 6 oggetti giocatore FUT Swap Deals Pacchetto giocatori Oro Prime: 8 oggetti giocatore FUT Swap Deals

Cosa ve ne pare di quest'opportunità? Ricordiamo cheè disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ieri sono stati svelati due nuovi giocatori da tenere d'occhio