FIFA 19 Ultimate Team: Verdi e Martins sono i nuovi giocatori da tenere d'occhio

Nelle scorse ore EA Sports ha aggiunto due nuovi Giocatori da tenere d'occhio (Ones to Watch) in FIFA 19 Ultimate Team. Stiamo parlando, nello specifico, di Simone Verdi del Napoli e Gelson Martins dell'Atletico Madrid.

La carta In Form dell'attaccante del club partenopeo può essere ottenuta tramite la relativa Sfida Settimanale, mentre per quella di Martins è necessario completare la Sfida Creazione Rosa associata. Precisiamo che non possono essere ottenute dai pacchetti FUT e non possono essere scambiate.

Esattamente come tutte le altre carte dei giocatori da tenere d'occhio di FIFA 19 (Ronaldo, Higuaín, Nainggolan, Alisson, ecc), anche queste sono dinamiche. Presentano gli stessi valori delle carte base, ma riceveranno bonus permanenti alle valutazioni durante la stagione ogni volta che le rispettive controparti reali si metteranno in luce nei loro nuovi club. Verranno aggiornate in base alle selezioni Squadra della Settimana (fino al termine della stagione 2018-19), UP, Eroe, Primatista o Squadra del torneo.

Ricordiamo che FIFA 19 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest'oggi sono state annunciate le nomination per il Player of the Month della Premier League, mentre Cristiano Ronaldo è stato temporaneamente rimosso dai canali social di EA Sports.