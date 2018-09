FIFA 19 Ultimate Team: Web App finalmente disponibile!

In contemporanea con l'arrivo della prova di FIFA 19 per gli abbonati EA/Origina Access, Electronic Arts ha finalmente reso disponibile per tutti la Web App di FIFA Ultimate Team 19, indispensabile per gestire numerosi aspetti di FUT.

La Web App di FIFA 19 permette di acquistare e vendere i giocatori sul mercato di FUT, gestire le rose, completare le SCR (Sfide Creazione Rosa), gli obiettivi settimanali e di riscattare i premi. Effettuando il primo login riceverete uno Starter Pack, un pacchetto di carte gratis per iniziare a costruire la propria squadra di Ultimate Team. L'app è compatibile con Google Chrome, Safari (solo su Mac), Firefox, EDGE, Opera e Internet Explorer (solo versione 11), nei prossimi giorni Electronic Arts pubblicherà anche la Companion App di FIFA 19 per iOS e Android.

Su Everyeye.it trovate la guida per guadagnare crediti di FIFA 19 utilizzando la Web App di FUT, una buona occasione per non farsi trovare impreparati in vista del lancio del gioco, previsto per il 29 settembre (salvo eventuali rotture del day one) su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e Nintendo Switch.

Online su Everyeye.it anche la recensione di FIFA 19 e la video recensione del gioco EA Sports, inoltre ricordiamo che effettuando il preordine delle edizioni Ultimate o Deluxe sarà possibile iniziare a giocare dal 25 settembre, con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.