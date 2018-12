FIFA 19: utenti arrabbiati per l'assenza di FUTmas su Switch, nonostante la pubblicità

Nella giornata di ieri, EA Sports ha ufficialmente dato il via a FUTmas in FIFA 19 Ultimate Team, evento a tema natalizio che, fino al 31 dicembre, proporrà sfide e obiettivi di vario genere con in palio oggetti a tema.

Subito dopo l'annuncio di EA Sports, Nintendo of America ha cominciato a pubblicizzare l'evento ai suoi utenti in possesso della versione Switch del titolo calcistico. Questi, tuttavia, sono andati su tutte le furie, per il semplice motivo che sull'ibrida non c'è alcuna traccia di FUTmas! FIFA 19 per Nintendo Switch si è già reso tristemente noto in passato per la mancanza di alcuni contenuti rispetto alle altre versioni per console e PC, con la quale ormai i giocatori sono scesi a patti.

Stavolta, però, non riescono a tollerare il fatto che Nintendo stia pubblicizzando un evento che, di fatto, è totalmente assente sulla sua console. Qualcuno ha persino parlato di pubblicità ingannevole. La casa di Kyoto non ha ancora commentato l'accaduto, per cui non sappiamo se l'evento arriverà davvero nelle prossime ore oppure se questo annuncio non sarebbe mai dovuto esistere.

I giocatori in possesso delle altre edizioni del titolo, intanto, quest'oggi possono affrontare le prime Sfide Creazione Rosa che mettono in palio Wilfried Zaha FUTmas, Alejandro Gomez FUTmas e Lucas Torreira FUTmas.