FIFA 19 Ultimate Team: Suárez e De Gea nella Squadra della Settimana 18

EA Sports ha svelato la rosa della diciottesima Squadra della Settimana di FIFA 19 Ultimate Team, che include i 23 calciatori che negli ultimi sette giorni si sono distinti per le proprie prestazioni nelle più importanti competizioni internazionali.

A questo giro, complice lo stop della Seria A, non è presente nessun giocatore italiano nella squadra. Tra i campioni internazionali figurano il portiere spagnolo David De Gea, divenuto ormai un muro quasi insuperabile nel suo Manchester United, e Luis Suárez del Barcellona, autore di una doppietta ai danni dell'Eibar nell'ultima giornata della Liga. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici iniziale

GK: De Gea - Manchester United - (ENG1) - Spagna

CB: Fabinho - Liverpool - (ENG1) - Brasile

LB: Juanfran - Atlético de Madrid - (SPA1) - Spagna

CB: Michael Keane - Everton - (ENG1) - Inghilterra

CB: Damien Da Silva - Stade Rennais - (FRA1) - Francia

CM: Parejo - Valencia CF - (SPA1) - Spagna

CM: Julian Draxler - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Germania

RM: Nicolas Pépé - LOSC Lille - (FRA1) - Costa d'Avorio

ST: Luis Suárez - FC Barcelona - (SPA1) - Uruguay

RW: Pedro - Chelsea - (ENG1) - Spagna

ST: Williams - Athletic Club de Bilbao - (SPA1) - Spagna

Sostituti e Riserve

GK: Stéphane Ruffier - AS Saint-Étienne - (FRA1) - Francia

LB: Vieirinha - PAOK FC - (GRE) - Portogallo

CM: Rubén Pérez - CD Leganés - (SPA1) - Spagna

CDM: Guido Rodríguez - América - (MEX) - Argentina

RM: Fidel - UD Las Palmas - (SPA2) - Spagna

ST: Djaniny - Al Ahli - (SAU) - Capo Verde

ST: De Tomás - Rayo Vallecano - (SPA1) - Spagna

CB: Nicolás Sánchez - Monterrey - (MEX) - Argentina

CM: Mathieu Coutadeur - AC Ajaccio - (FRA2) - Francia

CDM: Declan Rice - West Ham United - (ENG1) - Repubblica d'Irlanda

RM: Paris Cowan-Hall - Wycombe Wanderers - (ENG3) - Inghilterra

ST: Roy Krishna - Wellington Phoenix - (AUS) - Fiji

Come sempre, la nuova Squadra della Settimana (TOTW) potrà essere sfidata in FIFA 19 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di questa sera. Gli oggetti TOTW saranno invece disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Segnaliamo che in questi giorni FIFA 19 è in offerta su Amazon.it.