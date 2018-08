FIFA 19: un video gameplay mostra la modalità Senza Regole (No Rules)

Lo YouTuber Maxime MxM ha pubblicato un video gameplay di FIFA 19 registrato alla Gamescom e giocato in modalità No Rules (Senza Regole), una delle novità più interessanti della nuova edizione del simulatore calcistico di Electronic Arts.

In modalità No Rules (solo partite amichevoli) non sono previsti interventi da parte dell'arbitro e dunque sarà possibile commettere falli e infrazioni di ogni genere senza sanzioni o penalità di alcun tipo. Cosa ne pensate di questa novità di FIFA 19?

Ricordiamo che alla Gamescom di Colonia EA Sports ha pubblicato il primo trailer della modalità Il Viaggio: Campioni, con protagonisti Alex Hunter, Neymar Jr, Paulo Dybala e Kevin Bryune, inoltre è stato ufficializzato il ritorno della Serie A TIM in FIFA 19 con nomi e loghi ufficiali.

FIFA 19 sarà disponibile dal 29 settembre su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PC Windows e Nintendo Switch. Amazon Italia ha recentemente aperto i preordini per l'esclusiva Steelbook Edition con custodia in metallo, ora disponibile in preorder al prezzo di 69.99 euro per l'edizione Standard e 94.89 euro per la Champions Edition che garantisce accesso anticipato di tre giorni e contenuti esclusivi per FIFA 19 Ultimate Team, come campioni in prestito e oggetti extra.