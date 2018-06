FIFA 19: video gameplay off-screen su Nintendo Switch in modalità portatile

Electronic Arts ha portato sullo showfloor dell’E3 2018 anche la versione Switch di FIFA 19, che quest’oggi abbiamo l’opportunità di osservare da vicino in modalità portatile grazie a un breve video gameplay off-screen che trovate in apertura di notizia.

Come il capitolo precedente, anche FIFA 19 impiegherà su Nintendo Switch un motore diverso dal Frostbite, che ad ogni modo dovrebbe garantire, a detta di EA Sports, prestazioni grafiche elevate e 60 fps stabili. A differenza delle versioni Playstation 4, Xbox One e PC, l'edizione Switch non includerà la modalità Il Viaggio, sarà tuttavia possibile giocare in multiplayer locale o con i contatti della propria lista amici. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra video anteprima dell’edizione Nintendo Switch. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che FIFA 19 sarà disponibile su Switch, Playstation 4, PC e Xbox One a partire dal 28 ottobre 2018. Electronic Arts ha recentemente affermato di essere interessata a introdurre il supporto al cross-play, tuttavia al momento non vi sono conferme in merito.

FIFA 19 è solo uno dei numerosissimi titoli presentati nel corso dell'E3 2018, se volete scoprire tutte le novità della fiera losangelina, vi consigliamo di leggere il nostro articolo riassuntivo.