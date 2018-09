FIFA 19: Video Recensione del nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts

Manca poco più di una settimana al lancio di FIFA 19, ma il nostro Giuseppe Arace ha già avuto modo di trascorrere un cospicuo numero di ore in compagnia del titolo calcistico di EA Sports.

Quest'anno, dopo aver sottratto la prestigiosa licenza della UEFA Champions League al suo rivale targato Konami, sul piano contenutistico, FIFA 19 non conosce eguali: una vera bibbia del calcio virtuale, che ingigantisce sempre di più l’offerta di modalità disponibili ed affina progressivamente la sua formula ludica. Il risultato è un gioco solido e ricchissimo di possibilità, che sacrifica qualche elemento di realismo sull'altare della spettacolarizzazione.

Non convince appieno a causa di una fisica della palla ancora poco credibile e un ritmo dei match troppo elevato. Sono difetti che, complessivamente, non danneggiano in modo irrimediabile la piacevolezza del gameplay, ma che - dopo tutte queste edizioni - meriterebbero comunque una limatura più decisa

Per saperne di più, siete caldamente invitati a guardare la Video Recensione allegata in apertura di notizia oppure a leggere la Recensione di FIFA 19 a cura di Giuseppe Arace. Ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa con la demo gratuita.