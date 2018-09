FIFA 19 è il videogioco ufficiale dell'AS Roma, la squadra sarà anche nella demo

AS Roma ha annunciato di aver sottoscritto una partnership con Electronic Arts per rendere FIFA 19 il videogioco ufficiale della squadra. Di seguito tutti i dettagli sull'accordo.

"AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di partnership con Electronic Arts, l’azienda creatrice delle serie di videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, EA Sports FIFA 19, sarà lanciato il prossimo 28 settembre. L’accordo biennale ha tra gli obiettivi principali quello di portare la serie EA Sports FIFA sempre più vicina ai tifosi della Roma, in Italia e nel mondo, grazie ad una stretta collaborazione marketing e commerciale ed alla realizzazione di contenuti esclusivi per i rispettivi canali di comunicazione.

EA Sports continuerà inoltre a lavorare con il Club al fine di migliorare sempre più l’esperienza offerta ai propri videogiocatori: l’AS Roma è una delle squadre scelte per far parte della demo di FIFA 19, insieme ad altri club protagonisti della prossima UEFA Champions League. La UCL infatti, insieme alla Serie A TIM, è una delle grandi novità annunciate per FIFA 19. Grazie ad un gameplay in costante innovazione e alle spettacolari atmosfere che incorniciano le sfide più emozionanti, FIFA 19 rende sempre più sottile il limite tra calcio reale e gioco virtuale, permettendo ai tifosi giallorossi di vivere la stagione calcistica appena iniziata con un livello di autenticità senza pari."

La Roma sarà una delle squadre disponibili nella demo di FIFA 19, disponibile da giovedì 13 settembre. Il nuovo FIFA arriverà il 28 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.