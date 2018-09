FIFA 19 vs PES 2019: qual è il miglior gioco di calcio dell'anno? La sfida è aperta!

Come ogni anno, Electronic Arts e Konami scendono in campo per conquistare la coppa del miglior gioco di calcio dell'anno.

Il team statunitense e quello giapponese hanno smesso da tempo di inseguirsi a vicenda, e percorrono due vie parallele, provando a fornire la propria, personale visione dello sport più bello del mondo. FIFA 19, dal canto suo, sceglie la strada dall’accumulo, inserendo sempre nuove feature sia al gameplay sia alle modalità di gioco, dimenticandosi però di limare alcuni difetti ormai storici, come una fisica della palla troppo leggera ed un ritmo dei match molto accelerato. PES 2019, invece, preferisce perfezionare un gameplay di anno in anno sempre più realistico e simulativo, ma non arricchisce un comparto modalità (online ed offline) che avrebbe bisogno di una significativa svecchiata.

Nell’insieme, ognuno dei due calcistici fa del suo meglio per adattarsi il più possibile alle esigenze della propria tifoseria. Per una netta evoluzione sul fronte tecnico e ludico, però, è assai probabile che dovremo attendere le nuove generazioni di console...