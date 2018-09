FIFA 19: Web App disponibile dal 19 settembre, gioco disponibile ora per il download su PC

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che la Web App di FIFA 19 (necessaria per gestire tutti gli aspetti di FIFA 19 Ultimate Team) sarà disponibile dal mercoledì 19 settembre.

Questo è quanto riportato sul sito ufficiale di EA Sports: "La Web App di FUT e le altre funzionalità online di FIFA non sono al momento disponibili per manutenzione in preparazione all'uscita di FIFA 19. La nuova Web App sarà disponibile dal 19 settembre." Non ci resta quindi che attendere ancora qualche ora per poter mettere le mani sulla Web App di FIFA 19, la quale permetterà anche di ottenere uno Starter Pack Gratis per FIFA FUT 19 composto da un pacchetto gratuito e altri bonus per iniziare a giocare con la modalità Ultimate Team non appena sarà disponibile.

Altra notizia interessante riguarda la disponibilità del download di FIFA 19 su Origin: tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco e gli abbonati EA Origin Access possono ora scaricare FIFA 19, l'accesso sarà sbloccato secondo questa tabella:

20 settembre: 10 ore di prova per gli abbonati Origin Access

25 settembre: accesso anticipato per i possessori delle edizioni Ultimate e Champions

28 settembre: data di uscita del gioco, accesso libero per tutti

Il nuovo gioco di calcio EA Sports uscirà il 28 settembre su PC, PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch, il day one di FIFA 19 è stato rotto in Austria nelle scorse ore mentre in Italia nessuno al momento sembra aver iniziato a vendere il nuovo FIFA.