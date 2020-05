FIFA 20 a 19.98 euro da GameStop, il gioco più venduto in Italia ad un prezzo incredibile

Nuova offerta targata GameStopZing Italia per il gioco più amato e venduto nel nostro paese: FIFA 20 è in vendita fino all'8 giugno al prezzo di 19.98 euro, promozione valida per le versioni standard su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'offerta FIFA 20 a 19.98 euro è valida nei negozi GameStop e ovviamente online sul sito di GameStopZing, canale di acquisto preferenziale in questo momento per evitare assembramenti e le uscite non strettamente necessarie, nonostante i punti vendita siano in fase di riapertura in tutta Italia secondo le leggi del più recente decreto diffuso dal Governo.

Indubbiamente un'ottima occasione per acquistare il videogioco più venduto in Italia ad un prezzo ridotto, in mancanza dello sport in TV, perchè non divertirsi con il gioco di calcio più amato, ora in vendita a prezzo scontatissimo?

Perchè acquistare online sul sito di GameStopZing? Perchè nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, i tempi di consegna sono puntuali per oltre il 90% delle spedizioni, oltre alla garanzia di un prezzo incredibile avrete quindi anche la sicurezza di ricevere i prodotti acquistati senza lunghe attese e comodamente a casa, evitando inutili rischi per la propria salute e quella degli altri. A seguito dell'ultimo DPCM ed in piena sicurezza per dipendenti e clienti, tutti i negozi della catena GameStopZing in Italia sono comunque aperti dal 18 maggio.