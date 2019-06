FIFA 20: accesso anticipato, Legacy Edition su Nintendo Switch e requisiti versione PC

Con la pubblicazione del primo trailer di gioco, Electronic Arts ha svelato la presenza nel gioco di una modalità Volta Football, legata al calcio di strada.

Giungono ora ulteriori informazioni sulle diverse versioni del gioco. EA ha infatti condiviso con il pubblico i dettagli relativi ai requisiti tecnici legati alla versione PC di FIFA 20, che vi riportiamo dunque di seguito:

Requisiti Minimi:

OS : Windows 7/8.1/10 - 64-Bit;

: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit; CPU : AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100, o equivalente;

: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100, o equivalente; Memory : 8GB;

: 8GB; Graphics Card : AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB, o equivalente;

: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB, o equivalente; Hard Drive : At least 50 GB of free space;

: At least 50 GB of free space; Online Connection Requirements: 512kbps minimum internet speed. Internet Connection required to install and play;

Requisiti Consigliati:

OS : Windows 10 - 64-Bit;

: Windows 10 - 64-Bit; CPU : AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T o equivalente;

: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T o equivalente; Memory : 8GB;

: 8GB; Graphics Card : AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670, o equivalente;

: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670, o equivalente; Hard Drive : At least 50 GB of free space;

: At least 50 GB of free space; Online Connection Requirements: Broadband connection recommended. Internet Connection required to install and play;

Abbonati EA Access : potranno avere accesso ad una versione di prova di 10 ore in data 19 settembre;

: potranno avere accesso ad una versione di prova di 10 ore in data 19 settembre; Preordine di Ultimate Edition o Champions Edition : gioco completo a partire dal 24 settembre;

: gioco completo a partire dal 24 settembre; Data di lancio ufficiale: 27 settembre;

EA ha inoltre condiviso le prime informazioni in merito all', che sarà disponibile secondo diverse modalità:Infine, la software ha offerto i primi dettagli relativi alla versionedi FIFA 20. Quest'ultima sarà disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto nella forma di, con data di lancio anch'essa prevista per il prossimoIn chiusura, vi ricordiamo che sono già disponibili i preordini di FIFA 20 e che maggiori dettagli sul gioco saranno condivisi da Electronic Arts in occasione dell'imminente EA Play E3 2019