FIFA 20 accoglia la Liga 1: nuova partnership ufficiale per il gioco EA!

Dopo l'annuncio dell'ottenimento della licenza ufficiale della Bundesliga, Electronic Arts conferma una nuova partnership per il prossimo capitolo della serie calcistica.

FIFA 20, infatti, accoglierà al suo interno la Liga 1, portando ai videogiocatori nuovi team parte del campionato calcistico della Romania. Tra questi ultimi possiamo citare CFR Cluj e Steaua Bucharest/FCSB, entrambe squadre partecipanti all'Europa League. Un ulteriore arricchimento è dunque in arrivo per il gioco targato EA, che va così ad ampliare l'offerta contenutistica della prossima iterazione della celebre serie videoludica. La Liga 1 andrà così ad affiancarsi alla già citata Bundesliga, ma anche alla Premier League e alla Liga spagnola.

FIFA 20, la cui data di pubblicazione è ormai piuttosto vicina, è stato uno dei protagonisti della Gamescom 2019. Durante la Fiera di Colonia, il team di Everyeye ha avuto modo di provare nuovamente il titolo: il nostro Giuseppe Arace vi ha illustrato le sue impressioni all'interno di un ricco provato di FIFA 20. Recentemente, inoltre, il gioco si è mostrato in azione in un nuovo video gameplay, che ha visto protagonista una sfida calcistica tra Paris Saint Germain e Real Madrid.



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che FIFA 20 approderà su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 27 settembre.