FIFA 20 acquisisce la licenza ufficiale della Bundesliga

Fan del campionato di calcio tedesco, occhi bene aperti che questa è la notizia che stavate aspettando se foste ancora indecisi su quale lido puntare per iniziare la vostra stagione calcistica videoludica.

FIFA 20 infatti, la simulazione calcistica targata Electronic Arts, ha annunciato l'acquisizione della licenza ufficiale della Bundesliga, che va ad aggiungersi così a quella della Premier League inglese ed alla Liga spagnola, già da tempo di proprietà del titolo EA Sports.

Grazie alla licenza, in FIFA 20 ci saranno 13 nuovi stadi per un totale di 18 complessivi riguardanti il campionato tedesco, inclusi alcuni della 2. Bundesliga (la Serie B tedesca, in pratica) e le scansioni dei volti dei giocatori più rappresentativi delle varie squadre.

Il rovescio della medaglia è che mancherà l'Allianz Arena, lo stadio di casa del Bayern Monaco, che per via di alcuni accordi presi dalla società bavarese con Konami, sarà presente in esclusiva su eFootball PES 2020, ma la squadra avrà comunque la licenza ufficiale per le maglie, i loghi e i giocatori, naturalmente.

Presenti invece senza problemi gli stadi delle due neopromosse Paderborn e Union Berlino. Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di FIFA 20 in attesa della recensione, o alla nostra prova della modalità Volta di FIFA 20, una sorta di ritorno in grande stile di FIFA Street.