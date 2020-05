FIFA 20 si aggiorna, ecco le novità della patch 1.21

Electronic Arts ha pubblicato la patch 1.21 di FIFA 20 su PC, in arrivo presumibilmente entro la fine della settimana anche su Xbox One e PlayStation 4. Il Title Update 17 risolve alcuni bug e problemi tecnici ma non include nuovi contenuti.

La patch risolve un problema con il Pacchetto Broadcast con le grafiche televisive de LaLiga Santander, con i loghi che restavano su schermo più tempo del previsto. Questa è l'unica modifiche apportata dalla patch, che come detto non include sostanziali novità, limitandosi a risolvere un bug segnalato dalla community.

Con la lenta ripresa dei campionati internazionali dopo due mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus, FIFA 20 potrebbe presto tornare ad aggiornarsi con maggior regolarità, e lo stesso vale per FIFA 20 Ultimate Team, con il Team of the Week sospeso per ovvi motivi, non essendo state giocate partite di alcun tipo nelle ultime settimane.

FIFA 20 è gratis su EA Access per tutti gli abbonati al servizio su PlayStation 4 e Xbox One, mentre non è ancora stato aggiunto al vault di EA Origin Access su PC. Da segnalare anche l'offerta di GameStop con FIFA 20 a 19.98 euro per un periodo limitato, affrettatevi se siete interessati all'acquisto.