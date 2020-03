FIFA 20 si aggiorna con la patch 1.17: ecco le novità

Electronic Arts ha pubblicato il Title Update 13 di FIFA 20 che aggiorna il gioco alla versione 1.17, l'aggiornamento è al momento disponibile su PC e presto arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4.

Tra le principali novità troviamo alcune modifiche al sistema di controllo reso ora più reattivo, una miglior precisione nell'indicazione del ping degli avversari, sensibilità di scatto ridotta e l'aggiornamento di varie divise e kit di giocatori e squadre. La patch risolve anche vari bug e problemi tecnici migliorando al tempo stesso la stabilità generale del gioco.

Il precedente aggiornamento 1.16 ha introdotto la Copa Libertadores in FIFA 20 con discreto successo, questa nuova competizione è stata ben accolta dalla community che da tempo la richiedeva a gran voce. EA Sports sta continuando a migliorare il gioco in attesa del reveal di FIFA 21, non ancora annunciato ma indicativamente previsto alla fine della primavera, il comparto eSport di FIFA è invece messo a dura prova dall'emergenza coronavirus con numerosi eventi e tornei sospesi fino a nuovo ordine.

Ricordiamo che la patch 1.17 è disponibile per il momento solo su PC, l'arrivo su PlayStation 4 e Xbox One è previsto probabilmente nel corso della settimana odierna o al più tardi all'inizio della prossima.