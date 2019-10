FIFA 20 si aggiorna: il Title Update 4 risolve i bug più fastidiosi della Carriera

Dopo essere intervenuti sui problemi più gravi del gameplay di FIFA 20 con una patch correttiva, gli autori di EA Vancouver ed EA Romania affermano di aver risolto i bug più fastidiosi della Carriera del simulatore calcistico targato Electronic Arts con il nuovo aggiornamento disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Le note che accompagnano la pubblicazione del Title Update 4 illustrano le numerose ottimizzazioni e modifiche apportate dagli autori di EA Sports in risposta alle numerose polemiche legate ai bug della Carriera di FIFA 20.

Attraverso questo aggiornamento, infatti, la modalità principale del simulatore calcistico di EA (assieme a FIFA Ultimate Team e, da quest'anno, a Volta) riguadagna un minimo di stabilità (e forse anche di credibilità) con interventi che risolvono il grave problema della scomparsa della UEFA Champions League e dell'Europa League dalle competizioni internazionali a cui poter accedere durante la stagione. Tale correzione, però, avrà effetto solo sui nuovi file di salvataggio: chi ha già avviato una Carriera e ha disputato diverse stagioni simulate, quindi, dovrà ricominciare daccapo la propria avventura digitale.

Sempre grazie al Title Update 4 vengono chiuse le falle ingame che portavano la dirigenza a licenziare il proprio allenatore a prescindere dai risultati ottenuti e dal ruolino di marcia mantenuto dalla squadra. Non meno importanto sono poi gli interventi che riguardano i bug riscontrati nelle fasi di trasferimento dei calciatori, nelle righe i testo visualizzate a fine partita e nella schermata principale, nelle email scambiate con i procuratori dei giovani talenti attenzionati in sede di calciomercato e nella gestione della formazione della squadra avversaria da parte dell'intelligenza artifiicale. In attesa di conoscere il vostro responso su questa patch, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di FIFA 20 e la nostra comoda guida con trucchi e consigli per vincere le partite.