FIFA 20: aggiornamento 1.20 disponibile su PS4 e Xbox One

EA Sports ha pubblicato l'aggiornamento 1.20 per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 20, l'update è stato lanciato la scorsa settimana su PC e arriva oggi su console, ad esclusione di Nintendo Switch.

La sedicesima patch di FIFA 20 apporta numerose migliorie tra cui una nuova opzione per monitorare lo stato della connessione, una opzione che permette di visualizzare informazioni sulla connessione in partita e aggiornamenti alle divise, inoltre vengono risolti vari bug come nomi non visualizzati correttamente nell'elenco delle formazioni delle squadre e un glitch legato al salvataggio delle opzioni di personalizzazione dell'avatar in Volta Football.

Nonostante i maggiori campionati siano fermi da tempo a causa dell'emergenza Coronavirus, Electronic Arts sta continuando a pubblicare nuovi aggiornamenti per FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team, supportando anche i principali tornei e competizioni eSports nate in queste ultime settimane. Durante l'estate EA dovrebbe annunciare FIFA 21, ovvero quello che sarà presumibilmente il primo capitolo Next-Gen di FIFA, in arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Anche Google Stadia si prepara a ospitare il gioco di calcio più famoso al mondo, non sappiamo però se con una edizione "regolare" o con una versione ad-hoc sul modello di Nintendo Switch.